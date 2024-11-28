Москва, 28 ноября, 2024, 07:25 — ИА Регнум. Попытки киевского режима совершить с помощью беспилотников террористические атаки на объекты, расположенные на территории России, успешно пресечены средствами противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи. Об этом 28 ноября сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

Уточняется, что за ночь дежурными средствами ПВО ликвидированы 25 украинских беспилотников самолётного типа в четырёх российских регионах. Из них 14 беспилотников уничтожены над территорией Краснодарского края, ещё шесть перехвачены и обезврежены над территорией Брянской области, три дрона силы ПВО сбили над территорией Крыма и два БПЛА ликвидировано над Ростовской областью.

Ранее ИА Регнум сообщало, что два района Краснодарского края подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ. Губернатор региона Вениамин Кондратьев уточнил, что в результате атаки пострадала женщина. Повреждения получили два дома и автомобиль.

В Ростовской области ночью 28 ноября подразделения противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над Таганрогом и Каменском. Пострадавших и разрушений нет.