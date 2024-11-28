Глава Славянского района рассказал о последствиях атаки дронов на Кубани
Краснодар, 28 ноября, 2024, 09:18 — ИА Регнум. В Славянском районе Краснодарского края после атаки беспилотников украинских формирований сохранятся сложная обстановка. Об этом 28 ноября сообщил глава района Роман Синяговский.
«При отражении террористических атак по объектам Славянского района были сбиты беспилотные летательные аппараты. Обстановка сложная», — написал он в своём Telegram-канале.
Синяговский уточнил, что в районе после атаки не зафиксировано серьёзных разрушений и не нарушена целостность автомобильного моста через реку Протока.
Глава района также призвал жителей не трогать обломки дронов в случае их обнаружения, так как они могут быть заражены отравляющими веществами или начинены взрывчаткой, и звонить в этом случае по телефону 112.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 ноября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку на два района в регионе. По его словам, в результате этого в Славянске-на-Кубани пострадала женщина, которая отказалась от госпитализации после оказания помощи.
Позднее в Минобороны рассказали, что в ночь на 28 ноября средства ПВО сбили 25 вражеских беспилотников. Из этого числа 14 дронов уничтожили над территорией Краснодарского края, ещё шесть перехвачены и обезврежены над Брянской областью, три дрона силы ПВО сбили над территорией Крыма и два БПЛА ликвидировали над Ростовской областью.