Краснодар, 28 ноября, 2024, 09:18 — ИА Регнум. В Славянском районе Краснодарского края после атаки беспилотников украинских формирований сохранятся сложная обстановка. Об этом 28 ноября сообщил глава района Роман Синяговский.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«При отражении террористических атак по объектам Славянского района были сбиты беспилотные летательные аппараты. Обстановка сложная», — написал он в своём Telegram-канале.

Синяговский уточнил, что в районе после атаки не зафиксировано серьёзных разрушений и не нарушена целостность автомобильного моста через реку Протока.

Глава района также призвал жителей не трогать обломки дронов в случае их обнаружения, так как они могут быть заражены отравляющими веществами или начинены взрывчаткой, и звонить в этом случае по телефону 112.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 ноября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку на два района в регионе. По его словам, в результате этого в Славянске-на-Кубани пострадала женщина, которая отказалась от госпитализации после оказания помощи.

Позднее в Минобороны рассказали, что в ночь на 28 ноября средства ПВО сбили 25 вражеских беспилотников. Из этого числа 14 дронов уничтожили над территорией Краснодарского края, ещё шесть перехвачены и обезврежены над Брянской областью, три дрона силы ПВО сбили над территорией Крыма и два БПЛА ликвидировали над Ростовской областью.