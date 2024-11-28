Москва, 28 ноября, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров, высказываясь об ударах Вооружённых сил Украины (ВСУ) дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России, процитировал несколько пословиц о русском характере.

Petrov Sergey/Global Look Press

«У нас есть много пословиц, которые отражают характер нашего народа: «Семь раз отмерь — один раз отрежь», «Господь терпел — и нам велел», — говорит российский дипломат на кадрах, опубликованных в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Лавров отметил, что тем не менее терпение обязательно заканчивается, если его испытывают бесконечно.

Также министр иностранных дел напомнил о поговорке «Русский мужик долго запрягает…». Однако не стал цитировать её продолжение, которое гласит: «Но быстро едет».

Как передавало ИА Регнум 27 ноября, в Пентагоне подтвердили, что ВСУ разрешили наносить удары по территории России американскими баллистическими ракетами ATACMS. Там заявили, что информировать о целях операций и их эффективности Украина вправе самостоятельно.

28 ноября заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что не исключает любые варианты, в том числе ракетные удары по военным хабам в Польше и Румынии, в случае разрастания украинского конфликта из-за действий Запада.

Американский политолог Гилберт Доктороу отметил, что недавний запуск новой российской баллистической ракеты «Орешник» дал чёткий сигнал Западу, что больше игр не будет. По его мнению, в ситуации с ракетным комплексом «Орешник», с техническими возможностями Россия, возможно, опередила США лет на 10.

В опубликованной 26 ноября статье американского журнала The National Interest говорится, что Россия «показала зубы», нанеся удар новым гиперзвуковым ракетным комплексом «Орешник» по Украине.