Красногорск, 28 ноября, 2024, 10:28 — ИА Регнум. Огонь на месте возгорания цеха по производству и хранению лакокрасочных изделий и мебели в подмосковном Климовске распространился до 1300 кв. м. Об это 28 ноября сообщили в МЧС.

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«Площадь пожара увеличилась до 1300 квадратов. На месте работают более 60 специалистов и 20 единиц техники», — сказано в заявлении ведомства.

Как передавало ИА Регнум, пожар вспыхнул утром 28 ноября. Изначально МЧС сообщало, что его площадь составляла 1000 кв. м.

25 ноября крупный пожар вспыхнул в промзоне на юге Москвы. Огонь охватил 2,5 тыс. кв. м на складе, где хранились баллоны с фреоном. Пожар был ликвидирован. Накануне, 27 ноября, на хуторе Ветряк в Воронежской области пожар вспыхнул в одном из технических помещений автосалона. Возгорание локализовали внутри технической пристройки автосалона.