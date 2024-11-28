Симферополь, 28 ноября, 2024, 10:13 — ИА Регнум. Условия для начала переговоров Украины с Россией, которые ранее выдвинул руководитель офиса главы киевского режима Андрей Ермак, являются не более чем пустозвонством. Об этом 28 ноября заявил глава крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

EPA/ТАСС Андрей Ермак

«Своими действиями киевский режим лишил себя права ставить какие-либо условия относительно возможных переговоров. Заявление Ермака не более чем пустозвонство», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

По словам Смирнова, в существующей ситуации мнение Киева уже не интересует никого, а будущее Украины зависит происходящих в мире геополитических изменений, в которых ключевая роль принадлежит России.

Глава крымской миссии подчеркнул, что сейчас ни о каком «возвращении границ» 1991 или 2022 года, о которых неоднократно заявляли представители Киева, не может идти речи, а распад Украины уже фактически произошёл.

«Это подтверждают референдумы, которые состоялись в 2014 году в Крыму и в 2022 году в исторических регионах. Жители этих территорий высказались за нежелание далее находиться в составе Украины и воссоединились с Россией. При этом политика США и Запада способствует дальнейшему развалу Украины и превращению ее оставшихся территорий в квазигосударства», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября Ермак заявил, что Киеву для выгодных переговоров по урегулированию украинского конфликта следует «хотя бы» вернуться к границам по состоянию на 23 февраля 2022 года. По его утверждению, это якобы покажет готовность сторон прекратить военные действия, а приглашение Украины в НАТО поставит Киев в выгодную переговорную позицию.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 28 ноября заявил, что проведение переговоров по украинскому кризису станет возможным, если западные страны признают отсутствие альтернативы мирному предложению президента России Владимира Путина. По его словам, в нынешней ситуации выбор остаётся за Западом, который либо примет предложения российского лидера, либо сохранит перспектива дальнейшего ухудшения ситуации для себя.

Американская газета The Washington Post написала, что ряд официальных лиц в США и Евросоюза признали необходимость отказа Украины от территорий в пользу России для разрешения конфликта. Авторы статьи добавили, что также западные официальные лица указали на то, что заставят Киев в ближайшие месяцы вступить в переговоры с Москвой.

Путин в середине июня отмечал, что одним из условий для переговоров РФ с Украиной будет заявление Киева об отказе от намерений вступить в НАТО. Также для начала переговоров украинская сторона должна признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, воссоединившихся с Россией в 2022 году, добавил президент РФ.