Киев, 27 ноября, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Для выгодных переговоров по урегулированию конфликта Украине следует «хотя бы» вернуться к границам по состоянию на 23 февраля 2022 года. Такое мнение выразил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в статье для шведского издания Dagens industri.

Global Look Press

«Ситуацию необходимо вернуть хотя бы к состоянию на 23 февраля 2022 года. Это стало бы отправной точкой для дальнейшего урегулирования», — заявил он.

Ермак обосновал свою позицию тем, что это якобы продемонстрирует готовность сторон прекратить боевые действия. Также он полагает, что вступление Украины в НАТО поставит её в выгодную переговорную позицию.

16 октября глава киевского режима Владимир Зеленский представил свой «план победы», первым пунктом которого является приглашение Украины в НАТО. Новый генсек альянса Марк Рютте в тот же день отметил, что пока преждевременно говорить о полной поддержке этого плана. Также «план победы», в частности, предполагает «укрепление обороны» Украины и перенос боевых действий «на территорию России», «неядерное сдерживание» РФ путём размещения западного оружия на Украине.

Как сообщало ИА Регнум 26 ноября, директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин подчеркнул, что Россия категорически отвергает замораживание конфликта на Украине, ей нужен прочный и долгосрочный мир. Он отметил, что российская сторона является сторонницей установления твёрдого и долгосрочного мира в ситуации вокруг Украины.

Глава СВР подчеркнул, что чем быстрее на Западе поймут необходимость принятия предложенных президентом России Владимиром Путиным условий по мирным переговорам, тем будет лучше для Украины, для Европы и для РФ.

24 ноября конгрессмен Майк Уолц заявил, что будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа начнёт работать над разрешением конфликта на Украине с самого начала своей работы в январе 2025 года. По его словам, «ключевой частью» процесса переговоров должны стать страны Европы, поскольку «нагрузку» Украины должны нести и американские союзники. Позднее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия будущей администрации США пока трудно предсказать. По его словам, в случае, если Трамп проявит готовность прислушаться и понять причины начала Россией спецоперации, это может стать основой для мирного диалога.