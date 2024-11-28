Вашингтон, 28 ноября, 2024, 08:29 — ИА Регнум. Новый российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Орешник» стал самым дальнобойным оружием, которое было применено на территории Европы. Об этом 27 ноября сообщил американский журнал The New York Times.

Виталий Невар/ТАСС

«Несмотря на то, что дальность полета у новой российской ракеты меньше, чем у межконтинентальной баллистической ракеты, она стала самым дальнобойным оружием, которое когда-либо применялось в Европе», — говорится в материале со ссылкой на британского военного аналитика Ника Брауна.

Уточняется, что, хотя «Орешник» не является межконтинентальной ракетой, технические характеристики позволяют этому оружию эффективно достигать цели на «большей части Европы».

По словам автора публикации, благодаря специфике баллистической траектории полёта и наличию суббоеприпасов новая российская ракета практически недостижима для средств противовоздушной обороны, которые имеются у Киева.

«Баллистические ракеты выводятся в атмосферу ракетами, а затем спускаются на высокой скорости из-за силы тяжести. Это может сделать их перехват очень сложным для систем ПВО и практически невозможным, если будут выпущены суббоеприпасы», — поясняется в статье.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что использование Россией новейшей баллистической ракеты «Орешник» стало чётким сигналом Западу. Он подчеркнул, что поддерживающие Киев страны, включая США и другие членов НАТО, стали полноценными участниками украинского конфликта.

Американский политолог Гилберт Доктороу 27 ноября заявил, что недавний удар ракетой «Орешник» дал чёткий сигнал Западу, что больше игр не будет. По его словам, в ситуации с этим ракетным комплексом с техническими возможностями Россия, возможно, опередила США лет на десять.

Американский журнал The National Interest 26 ноября написал, что Россия «показала зубы», нанеся удар новым гиперзвуковым ракетным комплексом по Украине. По словам авторов публикации, этим Москва доказала наличие у неё ранее не представленных вооружений и готовность к их применению.