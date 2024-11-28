Вашингтон, 28 ноября, 2024, 07:10 — ИА Регнум. В Североатлантическом альянсе подозревают двигающееся из России китайское судно в умышленном повреждении кабелей в Балтийском море. Об этом стало известно американской газете The Wall Street Journal (WSJ).

Штаб Балтфлота Корвет «Стерегущий» в Балтийском море

По данным издания, экипаж сухогруза Yi Peng 3 подозревается в намеренном якорении и движении, несмотря на значительное замедление хода.

Якорь сначала оборвал первый кабель между Швецией и Литвой, а транспондер судна отключился. Спустя шесть часов сухогруз перерезал и второй кабель — между ФРГ и Финляндией.

Осмотр якоря и корпуса показал повреждения, характерные для действий при якорении и обрыве кабелей.

Управляющая компания сотрудничает со следствием и разрешила остановить судно в международных водах. В настоящее время сухогруз стоит в проливе Каттегат, соединяющем Балтийское и Северное моря. Следователи пытаются выяснить, был ли капитан китайского судна завербован российской разведкой.

Как сообщало ИА Регнум, повреждение подводных кабелей в Балтийском море не было случайностью, как и подрыв «Северного потока», заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель в интервью радиостанции Cadena SER.

Речь идёт о кабелях BCS East-West (соединяет Литву и Швецию) и C-Lion1 (связывает Финляндию с Германией), которые внезапно перестали функционировать соответственно 17 и 18 ноября.

При этом, говоря о неслучайности этого происшествия, Боррель не стал возлагать вину на российскую сторону.

МИД ФРГ и Финляндии в совместном заявлении допустили, что это может быть якобы российской диверсией и частью «гибридной войны». США, в свою очередь, полагают, что работу кабелей мог нарушить несчастный случай. При этом собеседники телеканала CNN не исключили, что кабели могли повредиться вследствие контакта с якорем одного из судов. Они напомнили, что подобные происшествия происходили и ранее.