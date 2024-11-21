Вашингтон, 21 ноября, 2024, 09:54 — ИА Регнум. Американские и европейские власти вступили в спор по поводу причин повреждения двух важнейших подводных интернет-кабелей в Балтийском море, сообщил телеканал CNN.

Jens Kalaene/Global Look Press

Речь идёт о кабелях BCS East-West (соединяет Литву и Швецию) и C-Lion1 (связывает Финляндию с Германией), которые внезапно перестали функционировать соответственно 17 и 18 ноября. В ЕС считают причиной случившегося саботаж.

Также вышло совместное заявление МИД ФРГ и Финляндии, которые допустили, что обрыв кабелей является частью «гибридной войны». Они заподозрили в своих проблемах Россию. США в свою очередь полагают, что работу кабелей мог нарушить несчастный случай.

Кроме того, два американских чиновника, с которыми пообщались журналисты, отмечают, что, по предварительным оценкам, случившееся с BCS East-West и C-Lion1 не рассматривается как преднамеренное действие со стороны РФ или другого государства.

Собеседники телеканала не исключили, что кабели могли повредиться вследствие контакта с якорем одного из судов. Они напомнили, что подобные происшествия происходили и ранее.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября финская газета Ilta-Sanomat написала о повреждении, которое произошло на кабеле, связывающем Финляндию и ФРГ. Затем о неисправности кабеля C-Lion1 проинформировала пресс-служба финского государственного оператора телекоммуникационной инфраструктуры Cinia. После этой информации власти ФРГ и Финляндии начали расследование.