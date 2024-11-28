Вашингтон, 28 ноября, 2024, 06:17 — ИА Регнум. Разведчики США считают, что решение разрешить ВСУ наносить удары американским оружием вглубь России не повысило риск ядерной атаки. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на ряд источников.

Defense.gov Аналитический центр. Разведка США

Источник пояснил изданию, что это решение не увеличило риск ядерной атаки, которая маловероятна.

Отмечается, что в разведке также не считают, что запуск новой российской ракеты повлиял на выводы американских экспертов.

Россия якобы может в ответ на решение США «оказать давление» на Запад из-за его поддержки Киева.

Как сообщало ИА Регнум, Украина имеет разрешение на применение американских дальнобойных ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории. Об этом 25 ноября заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил о применении британских ракет Storm Shadow и американских комплексов ATACMS и HIMARS для ударов по Курской и Брянской областям. Ракеты были сбиты российскими силами ПВО. В ответ Россия нанесла удар ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Комментируя это событие, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с ИА Регнум отметил, что для применения Storm Shadow и ATACMS необходимы специальные знания, которыми в украинской армии никто не обладает. Пока только у США, Великобритании и Франции есть соответствующие системы наведения, обслуживания, выдачи полётных заданий и координации.

Страны НАТО уже вступили в войну с Россией. Такое мнение высказал 27 ноября зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.