Москва, 27 ноября, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Страны НАТО уже вступили в войну с Россией. Такое мнение высказал 27 ноября зампредедателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

(сс) Официальное интернет-представительство президента России

«Блок НАТО — и Вашингтон, и другие участники этого альянса — по сути, включились уже не в гибридную, а в полноценную войну против нашей страны», — заявил он в интервью каналу Al Arabiya.

Политик подчеркнул, что это стало очевидно после того, как Запад разрешил Украине наносить удары своим дальнобойным оружием по России.

Как передавало ИА Регнум, 25 ноября глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что в альянсе обсуждают возможность нанесения превентивных ударов по РФ в случае вооружённого конфликта. В связи с этим он заявил, что странам альянса следует укреплять противовоздушную оборону, усиливать системы нанесения высокоточных ударов и восполнить запасы вооружений.

Комментируя это заявление, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что, обсуждая возможность нанесения ударов по территории России, натовцы отбросили всяческие приличия.

26 ноября Минобороны РФ сообщило, что украинские войска за последние три дня дважды нанесли удары американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по территории Курской области. В результате этого есть пострадавшие среди российских военнослужащих.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев в беседе с ИА Регнум ранее отметил, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории РФ наносят страны Запада. Эксперт подчеркнул, что это очень сложные технологии и что на Украине необходимых специалистов нет. По его словам, фактически удары нужно воспринимать как ведение США, Британией и Францией боевых действий против России.