Вашингтон, 28 ноября, 2024, 03:44 — ИА Регнум. Пакет вооружений на 725 миллионов долларов готовит для Украины администрация президента США Джозефа Байдена. Об этом 27 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских должностных лиц.

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден, Украина

Уточняется, что, по информации, полученной от двух чиновников, знакомых с планом, администрация Байдена намерена предоставить для Украины очередной пакет вооружений. В него войдут ряд противотанковых средств, беспилотники, наземные мины, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger и кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Вооружения передадут Киеву со складов США, содержимое пакета может измениться в ближайшие дни, перед тем как документ подпишет Байден. Предполагается, что Конгресс получит официальное уведомление уже 2 декабря.

Президент США Байден стремится поддержать правительство в Киеве, перед тем как покинет свой пост в январе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что администрация президента США Байдена не успеет предоставить Украине все обещанные 20 млрд долларов военной помощи до инаугурации избранного главы Белого дома Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2025 года. На данный момент у действующей власти осталось более 6,5 млрд долларов, которые позволяют Пентагону передавать Украине оружие и оборудование из собственных запасов.

Американский предприниматель Илон Маск 27 ноября обвинил Байдена в финансировании «вечной войны». Это заявление бизнесмен сделал на фоне новостей о том, что администрация Байдена запросила у Конгресса ещё несколько миллиардов долларов на поддержку Украины.

Издание Politico утверждает, что Байден негласно запросил у Конгресса дополнительное финансирование для восполнения запасов Пентагона и Украины. Отмечалось, что 16 млрд долларов было запрошено на нужды минобороны США и ещё 8 млрд долларов — на Украину. При этом шансы на одобрение запроса Байдена Конгрессом оцениваются как «небольшие».