Вашингтон, 27 ноября, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск 27 ноября обвинил президента США Джо Байдена в финансировании «вечной войны». Это заявление бизнесмен сделал на фоне новостей о том, что администрация Байдена запросила у Конгресса ещё несколько миллиардов долларов на поддержку Украины.

Julia Nikhinson — Pool via CNP/Global Look Press Джо Байден и Владимир Зеленский

Один из пользователей соцсети X, комментируя репортаж газеты Politico о требовании Белого дома выделить дополнительные 24 млрд долларов на пополнение запасов Пентагона и помощь Украине, написал, что Байден занимается воровством денег американских налогоплательщиков и хочет «ускорить начало третьей мировой войны».

«И [ещё он занимается] финансированием «бесконечной войны», — добавил Маск.

Как передавало ИА Регнум, 26 ноября издание Politico написало, что Байден негласно запросил у Конгресса дополнительное финансирование для восполнения запасов Пентагона и Украины. Отмечалось, что 16 млрд долларов было запрошено на нужды минобороны США и ещё 8 млрд долларов — на Украину. При этом шансы на одобрение запроса Байдена Конгрессом оцениваются как «небольшие».

Агентство Bloomberg 24 ноября сообщило, что Байден планирует оказать главе киевского режима Владимиру Зеленскому максимальную помощь до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа. По словам автора публикации, действующий глава Белого дома хочет максимально укрепить Украину, чтобы доказать, то у неё есть потенциал для ответа России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 ноября заявил, что администрация уходящего президента США является партией войны, потому что она стремится продлить эскалацию конфликта на Украине.