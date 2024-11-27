В Сумской области на Украине срочно мобилизуют коммунальщиков
В Сумской области коммунальщиков лишили брони и обязали СБУ их мобилизовать
Конотоп, Украина, 28 ноября, 2024, 00:40 — ИА Регнум. Мэр Конотопа Артём Семенихин сообщил, что глава военной администрации Сумской области Владимир Артюх отменил бронь работникам коммунальных предприятий и отдал приказ мобилизовать их в течение двух дней под контролем СБУ.
«Артюх отменил бронь работникам коммунальных служб и дал СБУ указание выделить по одному сотруднику к каждому работнику ТЦК для контроля мобилизации», — рассказал Семенихин в видео в соцсетях.
Мэр обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с просьбой перевести Владимира Артюха в Конотоп слесарем канализационных сетей вместо мобилизуемых работников.
Украинские СМИ не раз писали, что военкомы буквально с улиц, из общественного транспорта и с рабочих мест забирают мужчин.
Как сообщало ИА Регнум, администрация президента США Джо Байдена требует от украинских властей увеличить численность армии, набирая больше солдат, тем самым пересмотреть законы о мобилизации для призыва на военную службу молодых людей в возрасте от 18 лет.
С апреля по август более 23 тыс. украинских студентов, использовавших этот статус якобы для уклонения от военной службы, отчислены из вузов, заявил замминистра образования Украины Михаил Винницкий.
В мае киевский режим ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались негодными к военной службе. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.
Украинские СМИ ежедневно информируют о насильственной мобилизации в ВСУ на улицах и в транспорте, попытках граждан призывного возраста покинуть территорию страны, а также о сопротивлении действиям военкомов при попытке задержания.