Конотоп, Украина, 28 ноября, 2024, 00:40 — ИА Регнум. Мэр Конотопа Артём Семенихин сообщил, что глава военной администрации Сумской области Владимир Артюх отменил бронь работникам коммунальных предприятий и отдал приказ мобилизовать их в течение двух дней под контролем СБУ.

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«Артюх отменил бронь работникам коммунальных служб и дал СБУ указание выделить по одному сотруднику к каждому работнику ТЦК для контроля мобилизации», — рассказал Семенихин в видео в соцсетях.

Мэр обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с просьбой перевести Владимира Артюха в Конотоп слесарем канализационных сетей вместо мобилизуемых работников.

Украинские СМИ не раз писали, что военкомы буквально с улиц, из общественного транспорта и с рабочих мест забирают мужчин.

Как сообщало ИА Регнум, администрация президента США Джо Байдена требует от украинских властей увеличить численность армии, набирая больше солдат, тем самым пересмотреть законы о мобилизации для призыва на военную службу молодых людей в возрасте от 18 лет.

С апреля по август более 23 тыс. украинских студентов, использовавших этот статус якобы для уклонения от военной службы, отчислены из вузов, заявил замминистра образования Украины Михаил Винницкий.

В мае киевский режим ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались негодными к военной службе. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.

Украинские СМИ ежедневно информируют о насильственной мобилизации в ВСУ на улицах и в транспорте, попытках граждан призывного возраста покинуть территорию страны, а также о сопротивлении действиям военкомов при попытке задержания.