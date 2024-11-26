Киев, 26 ноября, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Более 23 тыс. украинских студентов, использовавших этот статус якобы для уклонения от военной службы, отчислены из вузов. Об этом сообщил заместитель министра образования Украины Михаил Винницкий.

РИА Новости/Павел Лисицын

«За период с апреля по август 2024 года из высших учебных заведений Украины отчислено 23 448 соискателей образования мужского пола в возрасте 30 лет и старше», — написал он на своей странице в Facebook (запрещён в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он отметил, что отчисленные — это те студенты, которые на самом деле не планировали учиться, а хотели использовать этот статус, чтобы избежать других обязанностей. Кроме того, он подчеркнул, что полиция открыла восемь уголовных производств против сотрудников вузов.

«Мы продолжаем борьбу с недобропорядочными дельцами, которые дискредитируют высшее образование своими фейковыми заведениями, в которые в 2023–2024 [гг.] массово зачисляли мужчин призывного возраста, часто в нарушение лицензионных объёмов», — отметил замминистра.

Как передавало ИА Регнум, в мае киевский режим ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались негодными к военной службе. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.

Украинские СМИ ежедневно информируют о насильственной мобилизации в ВСУ на улицах и в транспорте, попытках граждан призывного возраста покинуть территорию страны, а также о сопротивлении действиям военкомов при попытке задержания.

Всеобщую мобилизацию на Украине объявили в марте 2022 года. В ряды ВСУ призывали мужчин 27–60 лет. В апреле 2024 года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о снижении мобилизационного возраста до 25 лет.