Москва, 27 ноября, 2024, 21:37 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 ноября заявил, что не знает, дошло ли прошение о помиловании осуждённой за вымогательство журналистки Александры Баязитовой до комиссии при президенте России Владимире Путине.

Сергей Гунеев/РИА Новости

«Там же идут разные комиссии: комиссия в тюрьме, потом комиссия в федеральном округе, то есть это целая процедура», — ответил он на вопрос журналистов.

Как передавало ИА Регнум, 27 ноября 2023 года Баязитову приговорили к пяти годам колонии общего режима за вымогательство у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Суд установил, что она и пиарщица Ольга Архарова требовали деньги за то, чтобы в ряде Telegram-каналов не публиковали негативную информацию о банке. Архарову приговорили к 4,5 года колонии.

Баязитова была корреспондентом в издании «Коммерсант», работала в Life.ru. В 2017 году она начала вести блог на YouTube-канале «Адские бабки».