Москва, 27 ноября, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Суд приговорил журналистку Александру Баязитову к пяти годам колонии за вымогательство у топ-менеджера за «блок» в Telegram, сообщили 27 ноября в Басманном суде Москвы.

«Назначить Баязитовой 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сказала судья.

По делу также проходит пиарщица Ольга Архарова, ей суд назначил 4,5 года колонии. Ещё одна фигурантка по делу Инна Чурилова пошла на сделку со следствием. Летом суд приговорил её к четырём годам условно.

Защита настаивала на том, что Баязитова и Архарова ни в чём не виноваты.

В ноябре гособвинение попросило приговорить журналистку к 14 годам колонии по делу о вымогательстве.

В 2022 году суд арестовал Баязитову по обвинению в вымогательстве с целью получения имущества. Баязитову и пиарщицу Архарову обвиняют в вымогательстве денег у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Следователи полагают, что женщины требовали крупные суммы у тех или иных лиц за отсутствие негативной информации о них в Telegram-каналах.

Баязитова была корреспондентом в «Коммерсанте», работала в Life.ru. С 2017 года она ведёт блог на YouTube-канале «Адские бабки».