Астана, 27 ноября, 2024, 19:29 — ИА Регнум. Россия найдёт лучший способ ответить на закрытие Германией бюро Первого канала. Об этом 27 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Булкин/ ТАСС

«Разумеется, мы будем [подбирать, как] наилучшим для нас образом на это ответить», — отметил он.

Песков добавил, что действия Берлина связаны с нежеланием стран Европы принимать альтернативные точки зрения.

Представитель Кремля подчеркнул, что в Европе сейчас неприемлема любая точка зрения, которая не вписывается «в европейские шоры». По его словам, это реальность, с которой приходится иметь дело.

Как передавало ИА Регнум, 26 ноября корреспондент Первого канала Иван Благой и оператор Дмитрий Волков получили уведомление о закрытии бюро в Германии по решению немецких властей. В документе присутствовали ссылки на санкционные документы Евросоюза. Благой добавил, что ни он, ни оператор не нарушали немецких законов.

При этом в МИД ФРГ заявили, что «не закрывали» бюро российского канала — по словам пресс-секретаря ведомства Кристиана Вагнера, проблема может заключаться «в визовых порядках на земельном уровне».

В качестве ответных мер 27 ноября Россия приняла решение выслать из страны двоих журналистов немецкой медиагруппы ARD. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что рассмотреть возможность аккредитации новых сотрудников ARD будет возможно лишь после полноценного возобновления деятельности корпункта Первого канала в Берлине.