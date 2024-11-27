Москва, 27 ноября, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Если США разместят на территории Японии свои ракеты средней дальности, Россия будет предпринимать ответные меры. Об этом 27 ноября заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Tetsuya Morita/Global Look Press

Она отметила, что появление ракет США наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе не ведёт к стабильности, а только подогревает гонку вооружений и повышает уровень конфликтности.

Власти Японии нагнетают ситуацию вокруг Китайского Тайбэя (Тайваня), чтобы оправдать свой курс на форсированную милитаризацию и наращивание военно-технического сотрудничества с США, подчеркнула представитель МИД России.

«Мы неоднократно предупреждали японскую сторону, что если в результате такой кооперации и на её территории окажутся американские ракеты средней дальности, то это будет представлять реальную угрозу безопасности нашей страны, и мы будем вынуждены предпринимать необходимые адекватные шаги по укреплению собственной обороноспособности», — заявила Захарова.

Она предложила Токио ознакомиться с обновлёнными положениями основ государственной политики России в области ядерного сдерживания.

Как сообщало ИА Регнум, 10 сентября министр Сухопутных войск США Кристин Уормут заявил, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы разместить в Японии ракеты средней дальности наземного базирования. Эти ракеты запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого США вышли в 2019 году.

Комментируя это заявление, Захарова предупредила, что Россия и Китай будут реагировать на появление ракетных угроз действиями «далеко не в политической плоскости».

Президент России Владимир Путин 25 сентября в связи с информацией о том, что Киеву могут разрешить наносить удары вглубь РФ западными дальнобойными баллистическими ракетами, поручил обновить ядерную доктрину страны.

Кремль 19 ноября разместил текст обновлённого документа. В нём сказано, что Москва рассматривает ядерное оружие в качестве средства сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой.

Агрессия любого государства из состава военной коалиции против РФ или её союзников будет рассматриваться Москвой как агрессия этой коалиции в целом. Если любое неядерное государство совершит агрессию против России или её союзников при участии или при поддержке ядерного государства, Москва будет считать это их совместным нападением, гласит обновлённая ядерная доктрина.