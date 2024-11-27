МИД: РФ ответит в случае появления ракет средней дальности США в Японии
Москва, 27 ноября, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Если США разместят на территории Японии свои ракеты средней дальности, Россия будет предпринимать ответные меры. Об этом 27 ноября заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что появление ракет США наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе не ведёт к стабильности, а только подогревает гонку вооружений и повышает уровень конфликтности.
Власти Японии нагнетают ситуацию вокруг Китайского Тайбэя (Тайваня), чтобы оправдать свой курс на форсированную милитаризацию и наращивание военно-технического сотрудничества с США, подчеркнула представитель МИД России.
«Мы неоднократно предупреждали японскую сторону, что если в результате такой кооперации и на её территории окажутся американские ракеты средней дальности, то это будет представлять реальную угрозу безопасности нашей страны, и мы будем вынуждены предпринимать необходимые адекватные шаги по укреплению собственной обороноспособности», — заявила Захарова.
Она предложила Токио ознакомиться с обновлёнными положениями основ государственной политики России в области ядерного сдерживания.
Как сообщало ИА Регнум, 10 сентября министр Сухопутных войск США Кристин Уормут заявил, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы разместить в Японии ракеты средней дальности наземного базирования. Эти ракеты запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого США вышли в 2019 году.
Комментируя это заявление, Захарова предупредила, что Россия и Китай будут реагировать на появление ракетных угроз действиями «далеко не в политической плоскости».
Президент России Владимир Путин 25 сентября в связи с информацией о том, что Киеву могут разрешить наносить удары вглубь РФ западными дальнобойными баллистическими ракетами, поручил обновить ядерную доктрину страны.
Кремль 19 ноября разместил текст обновлённого документа. В нём сказано, что Москва рассматривает ядерное оружие в качестве средства сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой.
Агрессия любого государства из состава военной коалиции против РФ или её союзников будет рассматриваться Москвой как агрессия этой коалиции в целом. Если любое неядерное государство совершит агрессию против России или её союзников при участии или при поддержке ядерного государства, Москва будет считать это их совместным нападением, гласит обновлённая ядерная доктрина.