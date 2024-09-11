Москва, 11 сентября, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Россия и Китай будут реагировать на размещение США ракет средней дальности наземного базирования в Японии, заявила официальны представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«На появление дополнительных и при этом весьма существенных ракетных угроз и Россия, и Китай будут реагировать, причём далеко не в политической плоскости, что неоднократно подтверждалось двумя странами», — сказала дипломат в ходе брифинга.

Захарова добавила, что Россия и Китай не допустят ослабления национальной безопасности и обороноспособности из-за действий США. Представитель МИД также напомнила слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что на двойное сдерживание со стороны Вашингтона Москва и Пекин ответят двойным противодействием.

Ранее представитель Тихоокеанского командования армии США заявил, что Вашингтон намерен в течении 2024 года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса. Предположительно, Штаты рассматривают возможность развёртывания ракетной системы средней дальности наземного базирования «Тайфон».

Она была разработана американской армией, и в дальнейшем может быть оснащена крылатыми ракетами «Томагавк» с дальностью действия более 1600 км и новой ракетой-перехватчиком SM6. Указанные ракеты были успешно испытаны в 2023 году.

Как сообщало ИА Регнум, власти США планируют усилить сдерживание Китая. С этой целью в 2024 году они собираются разместить в Индо-Тихоокеанском регионе ракеты средней дальности. Об этом в декабре 2023 года заявил представитель Тихоокеанского командования американской армии Роб Филипс.