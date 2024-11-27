Астана, 27 ноября, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев 27 ноября в Астане вместе нарисовали на полотне мост дружбы между двумя странами. Видео опубликовал RT.

Гавриил Григоров/РИА Новости

Путину и Токаеву предложили нанести несколько линий на полотно, на котором размещён рисунок моста. Он соединяет Кремль и Акорду — резиденцию президента Казахстана. На рисунке в небе между двумя зданиями над мостом сияет солнце.

Обоим лидерам выдали кисточки и краску и попросили сделать пару штрихов.

«Владимир Владимирович хорошо рисует, в отличие от меня», — заявил Токаев.

Главы государств воспользовались этим предложением и раскрасили арки моста.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан. Токаев встретил его у трапа самолёта. Затем в резиденции президента Казахстана начались переговоры.

В ходе встречи Токаев назвал Казахстан надёжным стратегическим партнёром и союзником России. Визит Путина в Астану он оценил как очень значимое событие.

Со своей стороны Путин отметил, что отношения Москвы и Астаны развиваются динамично и самым наилучшим образом. Он добавил, что Россия и Казахстан подготовили ряд документов, включая совместное заявление и пакет соглашений по различным направлениям.