Москва, 27 ноября, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Уходящая администрация США должна немедленно прекратить раскручивать спираль эскалации на Украине, иначе остановить её будет очень тяжело. Об этом 27 ноября заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Chris Kleponis/Global Look Press

«Текущая администрация [США] должна остановить эту спираль эскалации. Они просто должны это сделать, иначе ситуация станет слишком опасной для всех, включая сами Соединённые Штаты», — сказал он в эфире телеканала RT.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября Минобороны РФ сообщило, что украинские войска за последние три дня дважды нанесли удары американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по территории Курской области. В результате этого есть пострадавшие среди российских военнослужащих.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 25 ноября заявил, что все ответственные за нанесение ущерба гражданам и инфраструктуре РФ понесут заслуженное наказание. Он подчеркнул, что от достижения целей спецоперации Россию не заставит отступиться никакая эскалация со стороны противника.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев в беседе с ИА Регнум ранее отметил, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории РФ наносят страны Запада. Это очень сложные технологии, на Украине необходимых специалистов нет, сказал эксперт. Фактически удары нужно воспринимать как ведение США, Британией и Францией боевых действий против России, подчеркнул эксперт.