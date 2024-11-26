Москва, 26 ноября, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Рассуждения в западных СМИ на тему якобы возможности передачи Киеву ядерного оружия являются безответственными и делаются людьми, которые, скорее всего, плохо представляют себе реальность. Об этом 26 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Это абсолютно безответственное рассуждение людей, которые, наверное, плохо понимают и представляют себе реальность», — сказал он в ходе брифинга.

По словам представителя Кремля, такие политики и СМИ также не чувствуют никакой ответственности за подобные высказывания. Кроме того, Песков отметил, что такого рода предложения высказываются анонимно.

Как сообщало ИА Регнум, газета The New York Times написала, что несколько чиновников в США и Евросоюзе предложили идею возвращения Украине ядерного оружия. Помимо этого, они также изучают вариант размещения в стране арсенала обычных вооружений, отмечалось в публикации.

Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин 25 ноября заявила, что возможная передача действующим президентом США Джо Байденом ядерного оружия киевскому режиму может быть расценена как государственная измена. Она также назвала такую возможность безумием и полностью антиконституционными действиями.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 26 ноября напомнил, что передача ядерного оружия Киеву может быть рассмотрена в качестве акта нападения на Россию. Политик подчеркнул, что это даёт России возможность воспользоваться пунктом 19 «Основ госполитики в области ядерного сдерживания», в котором прописаны условия для ответного применения российской стороной ядерного оружия.

Президент РФ Владимир Путин 18 октября отмечал, что Россия ни при каких обстоятельствах не допустит появления ядерного оружия у Украины. Глава государства также указал на то, что это станет опасной провокацией.