Москва, 27 ноября, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Западная трактовка, согласно которой применение Россией баллистической ракеты «Орешник» якобы было угрозой и актом агрессии, является искажённой. Об этом 27 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Российский дипломат отметила, что у некоторых применение «Орешника» вызвало панику.

«А кто-то решил исказить в очередной раз информацию, сказать о том, что это делается Россией не для того, чтобы показать, что с нами не получится ничего из заявленного Западом, а искажали восприятие того, что мы якобы угрожаем, инициативно проводим некую агрессивную линию», — заявила Захарова.

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр 25 ноября на конференции в Брюсселе заявил, что руководство альянса обсуждает возможность нанесения превентивных ударов по России. По его словам, нужно не ждать, пока Россия нанесёт удар, а поражать российские пусковые установки.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 21 ноября заявил, что для ударов по военным объектам в Брянской и Курской областях были применены британские ракетные системы Storm Shadow и американские ATACMS и HIMARS. Все они были сбиты силами ПВО. После применения этих ракет спровоцированный Западом конфликт приобрёл элементы глобального характера, подчеркнул Путин.

Россия в качестве ответной меры провела успешные испытания баллистической ракеты «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Комбинированный удар с применением новейшей системы был нанесён по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с ИА Регнум указал на большой сложности в применении таких систем, как ATACMS и Storm Shadow. В украинской армии своих специалистов, которые могли бы применять эти ракеты, на сегодняшний день нет. Только у США, Франции и Великобритании есть соответствующие системы наведения, обслуживания, выдачи полётных заданий и координации.