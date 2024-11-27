Анкара, 27 ноября, 2024, 07:06 — ИА Регнум. Ракетные испытания России, даже при отсутствии ядерной боеголовки, вызвали страх в НАТО. Об этом написало турецкое издание DikGAZETE.

Mailtoanton Флаги России и НАТО

«Россия сейчас обеспечивает свою безопасность самостоятельно из-за неспособности Запада с ней интегрироваться. Страна теперь обладает боеспособностью благодаря конфликту на Украине. Российская армия была модернизирована, и возможности её солдат возросли. Даже испытания ракеты средней дальности «Орешник» были с тревогой встречены НАТО и западными странами», — отметил 25 ноября автор статьи журналист Эрхан Куадзба.

Теперь на Западе тщательно подумают над этим посланием России. По словам журналиста, напавшие на русские земли через киевский режим «западники никогда в жизни не получали такой большой пощёчины».

Россия способна уничтожить все страны — члены НАТО, у США также имеется ядерный потенциал. Однако исчезновения мира никто не хочет. Предотвратить крах планеты может только отступление Запада от российских границ, резюмировал автор.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября начальник Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии ― первый заместитель министра обороны генерал-майор Павел Муравейко отметил, что боевое применение российской армией новейшей баллистической ракеты «Орешник» предупреждает от шуток с Россией. Запуск «Орешника» — небольшой показ возможностей, поскольку Россия имеет много новых образцов техники и вооружения. Муравейко напомнил о предупреждениях президента России Владимира Путина об ответе на любые провокации и неадекватные действия.

Ударом гиперзвуковой ракетой «Орешник» по «Южмашу» в Днепропетровске Россия показала, что у неё есть ракетные системы, которые могут быть применены в ходе спецоперации и в виде ответа на политику НАТО в отношении РФ, заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Орешник» применялся не в ядерном, а в обычном варианте оснащения, но комплекс позволяет использовать и ядерные боевые заряды, добавил эксперт.

Президент России Владимир Путин 21 ноября заявил об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Испытания данной ракетной системы в боевых условиях провели в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России, подчеркнул глава государства.