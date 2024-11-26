Минск, 26 ноября, 2024, 23:35 — ИА Регнум. Боевое применение российской армией новейшей баллистической ракеты «Орешник» предупреждает от шуток с Россией. Об этом 26 ноября заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии ― первый заместитель министра обороны генерал-майор Павел Муравейко.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Это не предупредительный выстрел, а просто, скажем так, жест доброй воли и показ того, что не надо шутить с Россией. Давно было пора понять, что не надо делать некоторые шаги и провоцировать Россию на то, чтобы возникала эскалация конфликта», — отметил глава Генштаба в интервью «СБ Беларусь сегодня».

Кроме того, Муравейко указал на прорыв российского военно-промышленного комплекса в последние годы. По его словам, Россия имеет много новых образцов техники и вооружения, а запуск «Орешника» — небольшой показ возможностей РФ.

Муравейко напомнил о предупреждениях президента России Владимира Путина об ответе на любые провокации и неадекватные действия.

Как сообщало ИА Регнум, ВС России 21 ноября нанесли удар по украинскому заводу «Южмаш» новейшей баллистической ракетой комплекса «Орешник» в ответ на удары по российской территории западными дальнобойными ракетами, заявил Владимир Путин. В ходе нанесения удара российские силы провели испытание одной из новейших ракетных систем средней дальности. Указанная ракета получила название «Орешник». Испытания стали в том числе ответом на планы США по производству и развёртыванию ракет средней и меньшей дальности, подчеркнул президент.

В ходе своего обращения Путин отметил, что 19 ноября противник выпустил по российской территории шесть ракет ATACMS, а 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях. Президент добавил, что после ударов западными ракетами по территории РФ конфликт на Украине приобрёл глобальный характер.

Ударив гиперзвуковой ракетой «Орешник» по «Южмашу» в Днепропетровске, Россия показала, что у неё есть ракетные системы, которые могут быть применены в ходе как спецоперации, так и в виде ответа на политику НАТО в отношении РФ, заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Орешник» применялся не в ядерном, а в обычном варианте оснащения, но комплекс позволяет использовать и ядерные боевые заряды, добавил эксперт.