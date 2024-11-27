Вашингтон, 27 ноября, 2024, 04:38 — ИА Регнум. Пилотируемая авиация окажется малоэффективной в военных конфликтах будущего. Об этом заявил американский бизнесмен, основатель ряда компаний Илон Маск.

Trevor cokley Илон Маск

«Будущие войны будут связаны с дронами и гиперзвуковыми ракетами. Пилотируемые людьми истребители будут уничтожены очень быстро», — написал миллиардер в соцсети Х.

По мнению Маска, использование беспилотников в военных действиях между крупными странами может снизить количество жертв, поэтому в будущих войнах должны участвовать исключительно такие аппараты.

Как сообщало ИА Регнум, в мае Маск называл устаревшими управляемые и пилотируемые человеком военные технологии. Другой американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что беспилотники стали «будущим войн».

С появлением новых видов вооружений изменились не только каноны современной войны, но даже тактика и стратегия, отметил 25 ноября зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью Al Arabiya. По его мнению, армии мира будут учитывать опыт российских войск по противодействию новым видам вооружений.