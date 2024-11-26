С появлением новых видов вооружений изменились не только каноны современной войны, но даже тактика и стратегия, заявил зампред совбеза России Дмитрий Медведев в интервью Al Arabiya 25 ноября. К новому оружию он отнёс, в частности, беспилотники, которые «внесли свою очень существенную лепту». Обсуждением такого известия ознаменован новый, 1006-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Медведев отметил, что перемены коснулись танков, самолетов, ракет и другого оружия, что требует адаптации и корректировки традиционных подходов к войне. В том же интервью заместитель председателя Совета безопасности РФ заявил, что армии мира будут учитывать опыт российской армии по противодействию новым видам вооружений.

Двумя днями ранее, 24 ноября, Дмитрий Медведев подчеркивал, что экспериментальная система «Орешник» способна нанести неприемлемый ущерб западным столицам, бомбоубежища не помогут.

«Поэтому надежда только на то, что добрая Россия будет предупреждать о пусках заранее», — написал зампредседателя Совбеза в Telegram-канале.

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