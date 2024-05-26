Сан-Франциско, США, 26 мая, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Военные технологии, управляемые и пилотируемые человеком, являются устаревшими. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск.

NASA Американский ударный БПЛА Boeing X-45

Перед этим другой американский миллиардер Дэвид Сакс написал в соцсети X (бывший Twitter), что беспилотники стали «будущем войн».

«Авианосцы, как и всё, что пилотируется и управляется человеком, — устаревшие технологии», — ответил ему Маск.

Как сообщало ИА Регнум, в Министерстве обороны создадут научно-производственный центр беспилотных летательных аппаратов и роботов. Новый центр будет представлять собой объединение различных предприятий, лабораторий и конструкторских бюро, которые разрабатывают и производят перспективные виды вооружений.

В России создали FPV-дрон «Джокер-10», который может в течение месяца находиться в засаде, ожидая дистанционного включения. При попадании к противнику беспилотник взрывается, его уже начали применять в зоне спецоперации, сообщил гендиректор предприятия-разработчика «Центр комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин.

В марте Минобороны РФ показало работу разведывательного беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» в зоне проведения специальной военной операции. Расчёты комплекса летают на тактическую глубину для разведки местности и обнаружения целей, оказывают поддержку при корректировке огня артиллерии по объектам, живой силе и технике ВСУ.

Для распознавания целей беспилотник оборудован оптическими приборами и тепловизором. «Орлан» может взлетать с любого места, где возможно установить стартовую катапульту, подготовка к запуску осуществляется в течение нескольких минут. Операторы беспилотников круглосуточно ведут разведку целей и корректировку огня артиллерии, уточнили в Минобороны.