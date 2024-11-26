Брюссель, 26 ноября, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Североатлантический альянс обещает не ослаблять помощь Украине после того, как Россия нанесла удар по заводу «Южмаш» в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Об этом говорится в опубликованном 26 ноября заявлении, которое было сделано по итогам совета Украина — НАТО.

ИА Регнум

Сообщается, что послы провели встречу, чтобы обсудить вопросы безопасности в связи со сложившейся ситуацией на Украине. Также на совете по видеосвязи выступили украинские высокопоставленные военные.

«Во время встречи союзники по НАТО подтвердили свою поддержку Украины», — говорится в пресс-релизе альянса.

Как передавало ИА Регнум, 26 ноября парламентская ассамблея НАТО призвала входящие в альянс страны передать Украине ракеты средней дальности, заявив, что это якобы может помощь укрепить обороноспособность страны.

С территории Украины 19 и 21 ноября были нанесены удары по Курской и Брянской областям ракетами ATACMS, системами Storm Shadow и HIMARS. Россия в ответ применила ракетный комплекс «Орешник». Президент Владимир Путин подчеркнул, что это был ответ на обстрелы российской территории западным вооружением.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев в беседе с ИА Регнум заявил, что при запуске и управлении дальнобойных ракет применяют очень сложные технологии. У Украины нет своих специалистов, способных использовать это вооружение, и ракетами ATACMS управляют американцы, Storm Shadow — британцы, а SCALP-EG — французы, подчеркнул эксперт.