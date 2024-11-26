Железногорск, Курская область, 26 ноября, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) над Железногорском в Курской области. Об этом 26 ноября сообщил глава города Александр Михайлов.

ТАСС/Николай Гынгазов

«В результате падения обломков в трёх домах были повреждены 16 окон», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, на место инцидента уже прибыли специалисты. В ближайшее время окна восстановят. Среди населения погибших и пострадавших нет.

Глава города напомнил, что при обнаружении беспилотников необходимо держаться на расстоянии и не прикасаться к технике.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского округа Херсонской области Виталия Гуру, его заместителя и ещё нескольких сотрудников администрации. Также был нанесён удар по автомобилю замглавы Новокаховской администрации Максима Новака. Для атаки использовались боевые дроны. Никто из чиновников не пострадал.

В тот же день сообщалось, что украинские военные за сутки пять раз обстреляли город-спутник Запорожской АЭС — Энергодар и прилегающую к станции территорию. Также были зафиксированы три атаки дронов противника.

В ходе ночной атаки средства ПВО уничтожили над российскими регионами 39 беспилотников ВСУ. Наибольшее количество дронов было сбито над территорией Ростовской области — 24 БПЛА. Ещё пять уничтожили над Брянской областью, по три — над территорией Белгородской и Курской областей. По одному беспилотнику сбили над Орловской и Воронежской областями. Два дрона были уничтожены над территорией Республики Крым.