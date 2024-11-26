Новая Каховка, Херсонская область, 26 ноября, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) совершили покушение на главу Новокаховского округа Херсонской области Виталия Гуру, его заместителя и ещё нескольких сотрудников администрации, сообщила во вторник, 26 ноября, пресс-служба администрации округа.

Александр Река/ТАСС

Для атаки использовались боевые дроны. Никто из чиновников не пострадал, сказано в сообщении.

«Беспилотник, управляемый украинскими военными, нацелился на авто, в котором находились глава городского округа Виталий Гура и несколько ключевых сотрудников администрации», — отметила пресс-служба.

Также был нанесён удар по автомобилю замглавы Новокаховской администрации Максима Новака. Оба автомобиля получили серьёзные повреждения, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее 26 ноября пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что ВСУ совершили миномётный обстрел Новой Каховки. По уточнённым данным, четыре мирных жителя погибли, ещё семь получили ранения.

Ранее 26 ноября также сообщалось, что ВСУ за сутки пять раз обстреляли город-спутник Запорожской АЭС — Энергодар и прилегающую к станции территорию. Также за минувшие сутки были зафиксированы три атаки дронов противника.