Энергодар, Запорожская область, 26 ноября, 2024, 12:58 — ИА Регнум. За прошедшие сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) пять раз обстреляли Энергодар и прилегающую к Запорожской АЭС территорию. Об этом 26 ноября сообщили в Минобороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

Также были зафиксированы три атаки с применением беспилотников коптерного типа.

«В результате провокации никто не пострадал, незначительные повреждения получило одно административное здание. Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены средствами ПВО, один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы», — заявили в ведомстве.

Персонал станции продолжил работать в штатном режиме, обслуживая объекты АЭС и отслеживая радиоактивную обстановку.

Российские военные нанесли удар по пунктам управления беспилотников ВСУ, с которых осуществлялись запуски дронов-камикадзе по Запорожской АЭС.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября ВСУ нанесли серию артиллерийских ударов по Энергодару. В городе зафиксировали три прилёта снарядов.

Днём ранее российские военные помогли обеспечить ротацию наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС, несмотря на попытку ВСУ помешать этому. Накануне ротации украинские формирования обстреляли часть пути к объекту и повредили дорожное полотно.

В конце октября глава Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что украинские военные применяют западные технологии для атак на город. Он уточнил, что ВСУ используют современное оборудование, системы наведения и корректировки. По словам главы города, до начала спецоперации украинская армия не обладала такими возможностями и ресурсами.