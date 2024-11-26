Москва, 26 ноября, 2024, 11:05 — ИА Регнум. В течение прошедшей ночи средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над российскими регионами 39 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 26 ноября сообщили в Минобороны РФ.

Алексей Куденко/РИА Новости

«При попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 39 украинских БПЛА самолётного типа», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что наибольшее количество дронов было сбито над территорией Ростовской области — 24 БПЛА. Ещё пять уничтожили над Брянской областью, по три — над территорией Белгородской и Курской областей. По одному беспилотнику сбили над Орловской и Воронежской областями. Два дрона были уничтожены над территорией Республики Крым.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября в ходе ночной атаки беспилотников на Ростовскую область пострадавших и разрушений на земле зафиксировано не было. Первые дроны были сбиты в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда.

Один беспилотник был ликвидирован средствами ПВО и РЭБ в пригороде Воронежа. Обошлось без пострадавших. На место инцидента прибыли сотрудники оперативных служб.

Днём ранее стало известно, что силы ПВО ВС России за сутки сбили восемь баллистических ракет. Также были сбиты шесть управляемых американских авиабомб JDAM и 45 беспилотников противника.