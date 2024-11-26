Москва, 26 ноября, 2024, 18:27 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России вызвало посла Великобритании в Москве Найджела Кейси, где ему заявили о недопустимости работы британских спецслужб на территории РФ. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Британскому послу было вновь акцентировано, что в Москве не потерпят деятельность на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

МИД указал на то, что был вскрыт факт подачи заведомо ложных сведений о втором секретаре британского посольства в Москве Уилкса Прайора. В связи с этим требования по заполнению анкет сотрудниками посольства этой страны будут ужесточены.

Посла также предупредили, что Москва немедленно предпримет зеркальные действия, если Лондон решится на эскалацию ситуации.

Как передавало ИА Регнум, 26 ноября ФСБ сообщила, что Прайор сменил «на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков», которые были высланы из Москвы ранее. Его лишили аккредитации и запретили находится в России.

В сентябре МИД РФ прекратил аккредитацию шести сотрудников британского посольства из-за подозрений в разведывательной деятельности. ФСБ предупредила, что в случае аналогичной деятельности других дипломатов к ним будут применять такие же меры.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инцидент с британскими дипломатами в сентябре, заявил, что этот инцидент не будет основанием для разрыва дипломатических отношений между Россией и Великобританией.