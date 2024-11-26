Новая Каховка, Херсонская область, 26 ноября, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Количество погибших в результате миномётного обстрела автобуса в Новой Каховке со стороны украинских формирований возросло до четырёх человек. Об этом 26 ноября сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Телегам-канал «Владимир Сальдо»

По словам Сальдо, при обстреле Новой Каховки со стороны украинской армии из миномётов калибра 120 мм пострадал пассажирский автобус с мирными жителями.

«К сожалению, трагедия унесла жизни четверых наших земляков <…> Медики делают всё возможное, чтобы спасти пострадавших, оказав им необходимую помощь. Личности погибших устанавливаются, с семьями будет проведена вся необходимая работа по поддержке», — написал он в своём Telegram-канале.

Глава области назвал такие обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) варварскими ударами и целенаправленным террором против мирных жителей, а также выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

По данным минздрава Херсонской области, количество пострадавших при обстреле автобуса в Новой Каховке выросло до 13 человек.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 26 ноября стало известно, что украинские боевики обстреляли Новую Каховку из миномётов. В результате этого получил повреждения автобус с гражданскими лицами.

Ранее в этот же день в Минобороны России сообщили, что украинские формирования в течение суток пять раз обстреляли город Энергодар и прилегающую к Запорожской АЭС территорию. Помимо этого, также за это время произошло три атаки с применением беспилотников.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 23 ноября рассказал, что в результате атаки украинского БПЛА на посёлок Октябрьский в Белгородском районе был ранен мирный житель. Пострадавший в тяжёлом состоянии был доставлен в районную больницу