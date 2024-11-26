Число жертв обстрела ВСУ Новой Каховки возросло до четырёх человек
Число жертв обстрела ВСУ автобуса в Новой Каховке выросло до четырёх человек
Новая Каховка, Херсонская область, 26 ноября, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Количество погибших в результате миномётного обстрела автобуса в Новой Каховке со стороны украинских формирований возросло до четырёх человек. Об этом 26 ноября сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По словам Сальдо, при обстреле Новой Каховки со стороны украинской армии из миномётов калибра 120 мм пострадал пассажирский автобус с мирными жителями.
«К сожалению, трагедия унесла жизни четверых наших земляков <…> Медики делают всё возможное, чтобы спасти пострадавших, оказав им необходимую помощь. Личности погибших устанавливаются, с семьями будет проведена вся необходимая работа по поддержке», — написал он в своём Telegram-канале.
Глава области назвал такие обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) варварскими ударами и целенаправленным террором против мирных жителей, а также выразил глубокие соболезнования семьям погибших.
По данным минздрава Херсонской области, количество пострадавших при обстреле автобуса в Новой Каховке выросло до 13 человек.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 26 ноября стало известно, что украинские боевики обстреляли Новую Каховку из миномётов. В результате этого получил повреждения автобус с гражданскими лицами.
Ранее в этот же день в Минобороны России сообщили, что украинские формирования в течение суток пять раз обстреляли город Энергодар и прилегающую к Запорожской АЭС территорию. Помимо этого, также за это время произошло три атаки с применением беспилотников.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 23 ноября рассказал, что в результате атаки украинского БПЛА на посёлок Октябрьский в Белгородском районе был ранен мирный житель. Пострадавший в тяжёлом состоянии был доставлен в районную больницу