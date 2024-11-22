Белгород, 23 ноября, 2024, 00:20 — ИА Регнум. В Белгородской области мирный житель получил ранения при атаке украинского беспилотника. Об этом в Telegram-канале 23 ноября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Мужчина получил ранения при атаке дрона ВСУ на посёлок Октябрьский Белгородского района.

Гладков уточнил, что мирный житель получил проникающее ранение брюшной полости и слепое осколочное ранение ноги. В тяжелом состоянии его доставили в районную больницу. В дальнейшем раненого планируют перевезти в городскую больницу Белгорода.

Как сообщало ИА Регнум, маршрутный автобус в Кировском районе Донецка подвергся атаке украинского беспилотника.

Утром 21 ноября в результате падения БПЛА вспыхнул пожар на промышленном объекте в Ростовской области. Врио главы региона Юрий Слюсарь отметил, что огонь охватил площадь в пять кв. метров. Возгорание оперативно ликвидировали. По информации врио губернатора, пострадавших нет.

Глава Никитовского района Горловки Ирина Джеломанова и ещё 11 мирных жителей пострадали в результате обстрела центра города со стороны Украины.