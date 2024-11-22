В Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ ранен мирный житель
Гладков: в Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ ранен мирный житель
Белгород, 23 ноября, 2024, 00:20 — ИА Регнум. В Белгородской области мирный житель получил ранения при атаке украинского беспилотника. Об этом в Telegram-канале 23 ноября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Мужчина получил ранения при атаке дрона ВСУ на посёлок Октябрьский Белгородского района.
Гладков уточнил, что мирный житель получил проникающее ранение брюшной полости и слепое осколочное ранение ноги. В тяжелом состоянии его доставили в районную больницу. В дальнейшем раненого планируют перевезти в городскую больницу Белгорода.
Как сообщало ИА Регнум, маршрутный автобус в Кировском районе Донецка подвергся атаке украинского беспилотника.
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