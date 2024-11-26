Новая Каховка, Херсонская область, 26 ноября, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Трое мирных жителей погибли и ещё семеро получили ранения в результате миномётного обстрела со стороны украинских формирований в Новой Каховке. Об этом 26 ноября рассказали пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

Bulkin Sergey/Global Look Press

По его словам, ранее украинские боевики обстреляли город из миномётов.

«В результате повреждён автобус. Трое [мирных жителей] погибли, семь получили ранения», — процитировало его слова ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 26 ноября стало известно, что украинская армия за сутки пять раз подвергла обстрелам Энергодар и прилегающую к Запорожской АЭС территорию. Помимо этого, также за это время были зафиксированы три атаки дронов со стороны ВСУ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 23 ноября сообщил о ранении мирного жителя при атаке украинского дрона на посёлок Октябрьский в Белгородском районе. По его словам, пострадавшего в тяжёлом состоянии доставили в районную больницу.

Ранее в этот же день скончался в больнице подросток, пострадавший в Горловке при сбросе боеприпаса с беспилотника ВСУ. Он был ранен 19 ноября в ходе атаки украинской армии на Никитовский район города.