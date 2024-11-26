Челябинск, 26 ноября, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Суд арестовал водителя, который врезался в Челябинске в группу пешеходов на тротуаре и уехал с места ДТП. Об этом 26 ноября сообщили в судебном участке №2 Калининского района города.

СК России

«Судья назначил Корягину административный арест на срок 15 суток», — привело слова представительницы суда «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, днём 25 ноября пять человек пострадали в результате наезда на них автомобиля в Челябинске на перекрёстке улиц Чичерина и Братьев Кашириных. Легковой автомобиль BMW X6 на большой скорости совершил наезд на стоявших на тротуаре людей, после чего продолжил движение, пытаясь скрыться с места ДТП.

Задержать нарушителя помогли водители нескольких других машин, заблокировавшие автомобиль совершившего наезд и дождавшиеся приезда полиции. Водитель BMW X6 находился в нетрезвом состоянии, в числе пострадавших была женщина с коляской, в которой находился ребёнок.

Следственный комитет России возбудил по этому факту уголовное дело по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Следователи устанавливают все обстоятельств инцидента.

Позднее 25 ноября стало известно, что в числе пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов в Челябинске оказался вратарь хоккейной команды «Челмет» Алексей Щетилин, которая является фарм-клубом выступающего в КХЛ «Трактора». Помимо него в результате ДТП травмы получили сноха, сын и внук тренера детско-юношеской спортивной школы «Трактор» Александра Назарова.