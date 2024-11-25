Челябинск, 25 ноября, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Водитель, сбивший на автомобиле толпу пешеходов в Челябинске, предварительно, был в нетрезвом состоянии. Об этом 25 ноября сообщил телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

кадр из видео

После аварии нарушитель скрылся с места происшествия, даже не сбросив скорость. RT в Telegram-канале указал, что задержать его помогли другие водители. Они зажали машину и дождались прибытия патрульного автомобиля.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3931440" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Челябинске водитель сбил пешеходов и скрылся

Как передавало ИА Регнум, 25 ноября автомобиль BMW сбил пешеходов, которые находились на островке безопасности на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина. По данным Telegram-канала Mash, среди пострадавших — мать с младенцем, который был в коляске. Всего в результате инцидента пострадали пять человек.

20 октября три человека пострадали при наезде автомобиля на пешеходов на востоке Москвы. На пересечении Зелёного проспекта и 1-й Владимирской улицы водитель не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов. У пострадавших ранения различной степени тяжести.