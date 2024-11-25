Челябинск, 25 ноября, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело после наезда пьяного водителя легкового автомобиля в Челябинске на группу пешеходов на тротуаре, в результате чего пострадали пять человек. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба главка СК России по региону.

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Уточняется, что днём в понедельник, 25 ноября, находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель легкового автомобиля BMW X6 наехал на пешеходов на тротуаре на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске, из-за чего пострадали пять человек, включая одного ребёнка.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»)», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По информации ведомства, сейчас следователи запросили административный материал из Госавтоинспекции, осматривают место ДТП и назначили экспертизы для установления всех обстоятельств инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 ноября пять человек пострадали в результате наезда на них автомобиля в Челябинске. Уточнялось, что совершившего наезд водителя заблокировали своими транспортными средствами другие водители, которые дождались полицию.

Позднее в этот же день стало известно, что сбивший на автомобиле толпу пешеходов в Челябинске водитель, предварительно, находился в нетрезвом состоянии. Отмечалось, что виновник ДТП попытался скрыться с места происшествия.