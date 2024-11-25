Челябинск, 25 ноября, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Среди пешеходов, которые пострадали при наезде автомобиля в Челябинске, оказался вратарь хоккейного клуба «Челмет» Алексей Щетилин, сообщил 25 ноября Telegram-канал «112».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Отмечается, что 24-летний хоккеист получил незначительные повреждения. Также пострадала его жена. Её травмы более тяжёлые, но жизнь женщины вне опасности.

Кроме того, травмы получили сноха, сын и внук тренера детско-юношеской спортивной школы «Трактор» Александра Назарова. Всех пострадавших доставили в больницу.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3931499" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Челябинске водитель сбил пешеходов и скрылся

Хоккейный клуб «Челмет» является фарм-клубом выступающего в КХЛ «Трактора». В «Челмете» заявили, что Щетилин и его жена находятся в больнице. Клуб приложит все усилия, чтобы спортсмену и его жене оказали быструю и квалифицированную помощь.

Как сообщало ИА Регнум, ДТП, в результате которого пострадали пять пешеходов, произошло 25 ноября в Челябинске на перекрёстке улиц Чичерина и Братьев Кашириных.

Автомобиль BMW X6 на скорости наехал на пешеходов, стоявших на тротуаре, и продолжил движение. Задержать его помогли водители нескольких машин, которые заблокировали движение и дождались приезда полиции. Совершивший наезд водитель находился в нетрезвом состоянии. Также известно, что среди пострадавших была женщина с коляской, в которой находился ребёнок.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).