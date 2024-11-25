Челябинск, 25 ноября, 2024, 13:26 — ИА Регнум. В Челябинске машина влетела в стоявших на тротуаре пешеходов, пять человек пострадали. Об этом 25 ноября сообщил Telegram-канал «112».

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Инцидент произошёл на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина. Водитель попытался скрыться с места аварии, но через квартал совершил столкновение с автомобилем. Уточняется, что другие водители заблокировали его и дождались полицию, после чего он был задержан.

По данным Telegram-канала Mash, среди пострадавших — мать с младенцем, который был в коляске.

Как передавало ИА Регнум, 20 октября три человека пострадали при наезде автомобиля на пешеходов на востоке Москвы. На пересечении Зелёного проспекта и 1-й Владимирской улицы водитель не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов. У пострадавших ранения различной степени тяжести.

30 сентября в Санкт-Петербурге на пешеходном переходе автомобиль сбил беременную женщину и троих детей. Пострадавшие получили травмы и были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.