Санкт-Петербург, 26 ноября, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Главное следственное управления СК по Санкт-Петербургу возбудило в отношении начальника УМВД по Центральному району города Дениса Данилевича уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом пресс-служба СК сообщила во вторник, 26 ноября.

МВД РФ Денис Данилевич

Фигурант дела задержан и доставлен в главное следственное управление, по месту его проживания произведен обыск, сказано в сообщении.

«Следствием установлено, что не позднее 8 июля текущего года подозреваемый, находясь в помещении своего служебного кабинета, дал указание сотруднику, находящему от фигуранта в служебной зависимости, оплатить установку шумоизоляции на автомобиль последнего», — отметила пресс-служба.

Кроме того, в июне Данилевич дал незаконное указание тому же сотруднику оплатить прогулку на судне по Неве, и его подчинённый вынужден был согласиться, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 20 октября бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарёв, приговорённый к 15 годам лишения свободы, подписал контракт с Министерством обороны и отправился в зону специальной военной операции. В апреле 2019 года его признали виновным в получении и даче взятки, коммерческом подкупе и злоупотреблении должностными полномочиями.

В апреле Тверской суд Москвы приговорил к семи годам колонии бывшего замминистра культуры Ольгу Ярилову за злоупотребление должностными полномочиями. По версии следствия, Ярилова способствовала включению в программу «Пушкинской карты» «Самого высокого музея мороженого в мире» в одной из башен «Москва-Сити». Музей получил из бюджета более 125 млн руб. на входные билеты.