Москва, 18 ноября, 2024, 19:29 — ИА Регнум. Мосгорсуд признал законным приговор экс-замминистра культуры России Ольге Яриловой, которая получила семь лет за включение музея мороженого в программу «Пушкинской карты».

Софья Сандурская/ТАСС

«Апелляционная инстанция оставила приговор в силе», — сказали в суде.

Таким образом, приговор бывшей чиновнице вступил в законную силу 18 ноября.

Как передавало ИА Регнум, в апреле Тверской суд Москвы приговорил к семи годам колонии бывшего замминистра культуры Ольгу Ярилову за злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, Ярилова способствовала включению в программу «Пушкинской карты» «Самого высокого музея мороженого в мире» в одной из башен «Москва-Сити». По итогу музей получил из бюджета более 125 млн руб. на входные билеты.

Тогда Яриловой было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на два года.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Ольгу Ярилову в апреле прошлого года. Её подозревали в совершении коррупционного преступления — хищении бюджетных средств по госпрограмме «Пушкинская карта» на сумму более 200 млн рублей.