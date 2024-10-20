Москва, 20 октября, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Бывший мэр Владивостока (2008–2017) Игорь Пушкарёв, приговорённый за взятку к 15 годам лишения свободы, подписал контракт с Министерством обороны РФ и будет участвовать в специальной военной операции на Украине. Об этом 20 октября сообщил его адвокат Руслан Омельченко.

РИА Новости/ Евгений Биятов

«Да, мой доверитель действительно подписал контракт с Минобороны», — процитировало его издание «Коммерсантъ».

Адвокат не раскрыл других подробностей. Официальных сведений, что Пушкарёв отправляется на спецоперацию, пока нет.

Как передавало ИА Регнум, Пушкарёва в апреле 2019 года признали виновным в получении и даче взятки, коммерческом подкупе и злоупотреблении должностными полномочиями. Его приговорили к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. В июле 2022 года суд вынес ещё один приговор бывшему мэру по делу о превышении полномочий и назначил в совокупности 15 лет и три месяца лишения свободы.

В августе стало известно, что осужденный по делу об убийстве в 2015 году российского политика Бориса Немцова Тамерлан Эскерханов с марта находится в зоне проведения спецоперации. Он стал штурмовиком.

В июле бывший глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве, направил ходатайство отправить его на спецоперацию. Он попросился в морскую пехоту.