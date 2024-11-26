Москва, 26 ноября, 2024, 14:10 — ИА Регнум. «Урок цифры» от VК по теме «Магазин приложений» прошли более 3 млн школьников из России и других стран. Об этом 26 ноября сообщили в компании.

Николай Хижняк/ТАСС

Среди российских регионов лидерами по числу участников стали Чеченская Республика, Белгородская, Оренбургская, Свердловская, Рязанская, Челябинская, Самарская, Омская, Курганская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.

Эксперты VK Education, RuStore и Учи. ру провели открытые уроки по теме «Магазин приложений» для учащихся в различных регионах. В них участвовали представители министерств и органов исполнительной власти в сфере образования и цифровизации. Для прохождения урока было запущено специальное мини-приложение. Более 5 тыс. пользователей воспользовались тренажерами внутри сервиса.

Благодаря уроку ученики 1–11-х классов примерили роли «владельцев» собственного магазина приложений, узнав об основах разработки программного обеспечения. Они продвигали IT-продукты, модерировали контент и работали с отзывами. Интерактивные тренажёры позволили детям окунуться в задачи разработчиков, дизайнеров, копирайтеров, модераторов и специалистов поддержки.

По словам заместителя вице-президента по образовательным проектам VK Анны Степановой, каждый год в рамках проекта «Урок цифры» школьники узнают о современных технологиях на примере наших сервисов компании.

«В этом году таким сервисом стал RuStore — крупнейший российский магазин приложений, число установок которого превышает 80 млн. <…> Это полезный опыт для всех ребят, который в будущем поможет им определиться с профессией и сделать первые шаги для старта карьеры в сфере технологий», — отметила Степанова.

Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко напомнил, что VK является партнёром проекта «Урок цифры» на протяжении 6 лет, разрабатывая уникальные и нескучные уроки для цифрового просвещения детей и молодежи.

«Урок «Магазин приложений» не стал исключением — эта тема вызвала большой интерес среди школьников. Они получили много полезной информации от экспертов VK, которым удалось просто рассказать о сложном процессе — разработке и управлении цифровым проектом», — сказал Плуготаренко.

Директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Татьяна Трубникова, в свою очередь, добавила, что на «Уроках цифры» учителя и эксперты рассказывают школьникам о современных цифровых технологиях и востребованных профессиях в ИТ-сфере. По её мнению, подобные проекты способствуют формированию кадрового потенциала российской ИТ-отрасли.

Как сообщало ИА Регнум, 9 ноября компания VK при поддержке госкорпорации «Росатом» провела открытый научно-популярный фестиваль «ВНауке 2.0», участниками которого стали более 10 тыс. человек. Основной аудиторией фестиваля стали ученики младших и средних классов. В ходе мероприятия им удалось пообщаться с ИИ-предсказателем, погрузиться в VR-реальность, а также понаблюдать за различными экспериментами.

5 ноября VK, МФТИ и МГТУ имени Н. Э. Баумана открыли регистрацию учащихся 8–11-х классов на 10-й юбилейный сезон олимпиады по программированию для школьников «Технокубок». Помимо бонусов при поступлении в вуз победители получат персональные карьерные консультации, преимущества при отборе в образовательные программы VK Education и на стажировку VK.