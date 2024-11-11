Москва, 11 ноября, 2024, 23:11 — ИА Регнум. В Москве 9 ноября компания VK при поддержке госкорпорации «Росатом» провела открытый научно-популярный фестиваль «ВНауке 2.0», участниками которого стали более 10 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба VK.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Мероприятие прошло в музее «АТОМ» на площадке ВДНХ. За фестивалем наблюдали более 700 тыс. человек через онлайн-трансляцию.

Как рассказали в компании, основной аудиторией фестиваля стали ученики младших и средних классов. В ходе мероприятия им удалось пообщаться с ИИ-предсказателем, погрузиться в VR-реальность, а также понаблюдать за различными экспериментами.

Фестиваль включал в себя три тематические лаборатории: «Лабораторию знаний», «Лабораторию будущего» и «Лабораторию жизни».

Так, в рамках «Лаборатории знаний» прошли дискуссии с учёными и авторами научно-популярных блогов VK. Значительная часть дискуссий была посвящена космическим исследованиям.

Как напомнил замдиректора департамента перспективных программ и проекта «СФЕРА» госкорпорации «Роскосмос» Игорь Пшеничников, в космических программах работают не только космонавты, но и биологи, медики, IT-специалисты, дизайнеры.

«Сегодня в космических программах работают не только космонавты, но и биологи, медики, IT-специалисты, дизайнеры. Всех их, на мой взгляд, нужно 12 апреля поздравлять с Днём космонавтики. А популяризировать всё, что мы делаем, рассказывать о космосе даже самым маленьким максимально просто и понятно помогают космоблогеры», — сказал Пшеничников.

Лётчик-космонавт Андрей Федяев рассказал о своём опыте полёта в составе экипажа SpaceX Crew-6.

«На российских кораблях в случае отказа систем мы можем сделать всё вручную, но у SpaceX такой возможности нет», — пояснил Федяев.

Экипаж МКС живёт дружно, отметил Федяев. По словам лётчика-космонавта, иногда американские астронавты могут исполнить русские песни под гитару.

Важный вклад в развитие науки о космосе вносят авторы научно-популярных каналов, за которыми в интернете следят миллионы пользователей, отметил Пшеничников. Так, в рамках фестиваля блогеры Мамикс и Даня Крастер рассказали о ведении научпоп-сообществ в соцсети «ВКонтакте».

«Секрет в том, чтобы мне самому было интересно. У меня даже заметен некий творческий сдвиг: я всё время генерирую идеи. Иду и думаю: а что будет, если эту вещь перевернуть, а эту — разрезать? Иногда проводить опыты бывает даже опасно. О результатах одного из экспериментов я узнал в больнице через четыре дня после того, как мы его провели, — впал в кому после взрыва. И после этого не раз происходили непредвиденные ЧП. Однажды, к примеру, нас чуть не убило электричеством — всё вокруг заискрило, но мы успели выбежать», — рассказал Мамикс.

Автор проекта SuperCrastan Даня Крастер отметил, что зрителя часто «цепляет вау-эффект» от подобного контента.

В рамках экспозиции «Лаборатория будущего» были организованы мастер-классы по робототехнике, а также представлены голограммы гаджетов, которые могут появиться в будущем.

Помимо этого, на площадке экспозиции главный специалист в «Росатом — Квантовые технологии», научный сотрудник Российского квантового центра Дарья Сокол постаралась объяснить гостям основы квантовой физики.

«Квантовый мир очень отличается от привычного нам. Например, любые события и параметры процессов в нём носят вероятностный характер. Мы не можем сказать, что тот или иной объект находится в определённой точке, — можем сказать лишь, что он находится там с определённой вероятностью. Будь я квантовым объектом, нельзя было бы сказать, что я со 100-процентной вероятностью стою перед вами на сцене», — пояснила Сокол.

Кроме того, участники фестиваля смогли узнать больше о здоровом образе жизни и экологии на площадке экспозиции «Лаборатория жизни». В частности, автор блога «Аллергология для чайников» Ольга Жоголева рассказала о необычным способе борьбы с аллергией.

«В Европе проводили эксперимент: в детском саду взрослые с детьми в течение недели высаживали цветы, после этого лабораторные показатели всех участников эксперимента сместились ближе к показателям людей без аллергии», — рассказала автор блога.

Как передавало ИА Регнум, с 5 по 24 ноября в школах по всей стране проходит новый этап всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» от VK. За первую из трёх недель проекта более одного миллиона школьников со всей страны познакомились с технологиями магазина приложений на примере крупнейшей отечественной платформы RuStore. В числе регионов-лидеров по числу прохождений — Чеченская Республика, Белгородская область, Оренбургская область, Свердловская область, Омская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Курганская область, Еврейская автономная область, Самарская область и Сахалинская область. На «Уроке цифры» от VK школьники становятся «владельцами» собственного магазина приложений и учатся им управлять, а также развивать и продвигать его среди пользователей. С помощью интерактивных тренажёров учащиеся примеряют на себя роли разных IT-специалистов: разработчиков, дизайнеров, копирайтеров, модераторов и специалистов поддержки.

Вместе со школьниками в проекте принимают активное участие педагоги и родители. Для учителей доступен комплект методических материалов, который помогает организовать занятия в школе. Участвовать могут все желающие в классе на уроке или дома — с компьютера, планшета или смартфона. Для этого нужно перейти на сайт проекта «Урок цифры» и в каталоге выбрать урок от VK и уровень в зависимости от возраста: 1–4-й, 5–9-й, 10–11-й классы.