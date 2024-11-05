Москва, 5 ноября, 2024, 18:22 — ИА Регнум. VK, МФТИ и МГТУ имени Н. Э. Баумана открыли регистрацию учащихся 8 — 11 классов на 10-й юбилейный сезон олимпиады по программированию для школьников «Технокубок», рассказали в пресс-службе VK.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Олимпиада пройдёт на технологической платформе All Cups от VK, партнёрами соревнований выступили СПбПУ Петра Великого, МИЭТ и ВГУ.

Победители и призёры олимпиады смогут поступить в вуз без экзаменов или получить 100 баллов за ЕГЭ по профильной информатике.

Олимпиада состоит из двух этапов: отборочного и заключительного. Отборочные раунды пройдут 17 ноября, 8 декабря и 22 декабря. Причём в финал можно попасть поучаствовав в любом из них — учитывается лучший результат. Финал пройдет 2 марта в гибридном формате: онлайн на платформе All Cups от VK и очно на площадках вузов-партнёров. Среди разработчиков задач — тренеры сборных команд, руководители олимпиадных кружков, преподаватели ведущих технических вузов.

Помимо бонусов при поступлении в вуз, победители «Технокубка» получат персональные карьерные консультации, преимущества при отборе в образовательные программы VK Education и на стажировку VK. Для того, чтобы потренироваться в состязаниях по программированию, VK Education запустила курс «Старт в олимпиадном программировании», который поможет успешно пройти отборочные испытания и дойти до финала состязания.

«В этом году мы проводим олимпиаду «Технокубок» в десятый раз. За все годы в ней приняли участие более 35 000 школьников — и многие из них поступили в престижные вузы и построили успешную карьеру в IT. Олимпиадное программирование — это реальный старт карьеры в востребованных цифровых направлениях. VK вместе с вузами-партнерами создает возможности, чтобы ребята могли готовиться к таким состязаниям, решать прикладные задачи и становиться частью сообщества молодых профессионалов, перед которыми открыты все возможности для успеха в IT», — отметила заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.

По словам руководителя тренерского штаба сборной России на международной олимпиаде по информатике, директор Центра развития ИТ-образования Алексея Малеева,«Технокубок» — соревнование высокого уровня, которое даёт возможность школьникам из любой точки России и даже других стран получить удовольствие от решения нестандартных задач по программированию. За 10 лет олимпиада трансформировалась в полноценный инструмент развития талантов, уверен он.

«С одной стороны, погружение в методы решения задач олимпиады может стать для школьников первым шагом в науку, а с другой — вовлеченность компании VK в олимпиаду позволяет создать условия для того, чтобы юные программисты в ближайшем будущем смогли внести свой вклад в развитие отечественных технологий. 10-летний юбилей нашей совместной инициативы с компанией VK подарит школьникам много приятных сюрпризов: весной 2025 года финалистов олимпиады ожидает грандиозный финал — праздник программирования», — добавли Малеев.

1 октября стало известно, что VK Education запустит бесплатную образовательную программу «Программирование для школьников». Например учащимся предложили асинхронный курс »Старт в олимпиадном программировании», который поможет подготовиться к школьному и муниципальному этапам Всероссийской олимпиады школьников по информатике, а также к другим престижным соревнованиям.