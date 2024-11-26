Курск, 26 ноября, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Суд в Курске заключил под стражу гражданку Франции Катрин Норрис Трент, обвиняемую в незаконном пересечении государственной границы РФ. Об этом 26 ноября сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«По версии следствия, Катрин Норрис Трент с иными неустановленными лицами, действуя в составе организованной группы, незаконно пересекла государственную границу России и на транспортном средстве вооруженных формирований Украины с целью съемки репортажа проследовала на территорию Суджанского района Курской области», — сказано в заявлении ведомства.

Днём ранее Трент было заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ).

Как передавало ИА Регнум, в Курскую область вместе с формированиями Вооружённых сил Украины (ВСУ) незаконно проникла также журналистка британской газеты The Times Кэтрин Филп. 30 августа она выпустила материал по итогам поездки. Фотографии к статье сделал фотограф Иан Уиттакер.

Кроме того, курское приграничье незаконно посетили журналисты британского издания The Sun, в том числе редактор по военной тематике Джером Старки. Он сфотографировался возле разрушенного памятника Ленину на площади в Судже. Также регион незаконно посетили сотрудники итальянской гостелерадиокомпании Rai, немецкой медиакомпании Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), французской газеты Croix, латвийского телеканала Latvian Television, американских изданий Washington Post и Daily Beast.

После этого ФСБ возбудила уголовные дела в отношении иностранных журналистов, которые незаконно пересекли российскую границу и вели видеосъёмку в курском приграничье. Под следствие, в частности, попали американский журналист Ник Пейтон Уолш и его итальянские коллеги Симони Трайни и Стефани Баттистини, а также сама Катрин Норрис Трент.